台灣大學近日連續發生多起憾事，讓各界開始關注高材生心理上承受的壓力。對此，有網友就好奇想知道「台大生如果到大陸念北京大學會很吃力嗎？」文章引起論戰，有知情網友就出面分享內幕。

一名網友在PTT八卦板以標題「台大生去大陸北京大學念會很吃力嗎?」發文，表示聽說大陸從小時候開始就很競爭，一路到大學之前的排名都要很靠前才比較有機會進去北京大學，這也讓他不禁好奇，假如台灣大學的學生去念北京大學的同一科系的話會很吃力嗎？

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛猜想「會看簡體字很吃力」「有霧霾還不吃力嗎」「可能會得到新冠肺炎」「封閉社會裡死讀書的學生，沒什麼...」「會！要一直注意不打碎大陸人的玻璃心」「拉屎沒門很吃力」。

但有知情網友也透露「不會，大學的課業就那個程度,強的人當然有，但要畢業/及格，台大生哪有可能達不到？」「聽到的都是生活習慣差太多，北京那邊競爭氛圍很強」「慘的倒數，強的中前端」「台大生能過，但是會過的很辛苦，因為價值觀差太多了」。