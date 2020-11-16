美國一名高材生在洞穴探險時意外受困，最後不幸身亡。(影片來源/YouTube/Fascinating Horror/如遭刪除請見諒)

不少人都喜歡追尋刺激和冒險，讓短短幾十年的人生能夠活得精采，但風險就是需要時時刻刻與危險與意外為伍。國外一名男子在某處洞穴探勘時，一不小心卡死在洞內，經過24小時的救援仍宣告失敗，該男也因為力氣用盡，最終慘死洞內。

'The worst death imaginable': The spelunker who got trapped upside down in a cave https://t.co/bqMJUsgBKk — Daily Star (@dailystar) November 1, 2020

根據外媒報導，一名26歲的醫學院高材生做約翰（John Edward Jones），平常的興趣就是到處探索大大小小的洞穴，享受未知的樂趣。2009年他和弟弟賈許（Josh）在感恩節到猶他州探親，決定順便前往當地著名景點「堅果石灰洞」（Nutty Putty Cave）探險。

沒想到過程中，約翰竟卡在一處窄到不可思議，被稱為「產道」（Birth Canal）的垂直坑道，寬度僅45公分左右。雖然賈許曾試著拉拔他的小腿，卻因此讓他朝更深處滑落，最後只能求助於救難隊。隊員透過吊索裝置，花了8個小時的時間才慢慢將約翰拉出，也趁機讓他補充食物和水，當他注射靜脈等等，甚至還讓他透過無線電和妻子通話。

新聞在當時震驚各界，沒想到今年又再度被提起成為熱門話題。(影片來源/YouTube/ABC News/如遭刪除請見諒)

眼看搜救行動即將成功之際，吊索裝置卻突然發生故障，讓約翰瞬間又掉回一開始受困的坑道，所有的一切都需要從頭來過，但約翰的身體和精神狀況都已經瀕臨極限。雖然搜救的行動一直持續進行，約翰在受困超過24小時後，因呼吸困難導致身體逐漸衰弱，最後慘被活活悶死。

搜救人員經過衡量，決定將遺體留在現場，並灌入混凝土泥漿將洞穴封住，避免之後再有相同的悲劇發生。事後，救難隊也在該處立了一塊石碑，紀念這位勇敢的冒險家，也藉此警惕世人。