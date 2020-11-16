外送現在已經成為民眾日常生活中不可或缺的消費方式，也因此衍生出許多趣事。一名網友日前發現家中長輩忘記拔外面鐵門的鑰匙，導致全家受困在家裡不能出門。正在苦惱之際，他突然靈機一動，立刻點了外送請外送人員前來幫忙，果然快速脫困，讓網友十分佩服。

一名男網友被家人反鎖家中，卻靠外送員秒得救。(圖/網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。)

一名網友在臉書社團「UberEATS台灣」發文，表示家裡長輩出門時忘記拔掉門上鑰匙就將鐵門關上，導致其他家人全都被反鎖在內無法出門，正當眾人傷透腦筋之時，他急中生智想到要叫外送，並傳訊息告知外送人員「不好意思，要麻煩您待會上二樓，幫我們取下鐵門上鑰匙，家中老人忘記拔鑰匙就關門，我們被反鎖在內無法外出」。

外送大哥趕到後也熱心上樓幫忙，但由於長輩講錯開門鑰匙轉向，讓外送員花了5分鐘才終將鑰匙取下，原PO除了多給100塊小費當作感謝之外，也感動直呼「感謝外送大哥願意幫忙拔鑰匙，如果是我自己跑這單早就放下餐點走人了ORZ」。

文章曝光後掀起熱議，也讓網友笑稱「被反鎖叫外送比叫鎖匠便宜」、「結果按成放在門口」、「看到這個小費100。我就想起我9月份幫客人打蟑螂的故事」、「解鎖成就：受困客人」、「聰明方法跟好外送員」、「笑死。外送員拯救」、「你有沒有抓著貼窗大喊，放我出去」。