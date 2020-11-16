橘貓又稱橘子貓，是混種貓中常見的一種毛色，也是美國知名漫畫《加菲貓》的原型。因為經常給人一種愛吃易胖，需要控制體重的印象，所以有著「十隻橘貓九隻胖，還有一隻特別胖」等民間俗語。近日有粉專就透露，其實橘貓除了胖之外，還具備強勁的本能，根本就是超優秀的「貓才」！

「怪奇事物所 Incrediville」經常在臉書和粉絲分享冷知識，近日因為貼出一篇「橘貓是最不怕死的貓」的文章引起討論。粉專提到，橘貓雖然形象總是肥肥的，但牠們「不只最胖，也最容易領便當」，因為牠們比其他貓咪都還要更大膽、更敢衝！

首先是牠們的基因會強化性別特徵，也就是所謂的「雌雄異型」，公橘貓會比其他公貓壯碩，母橘貓反而比其他母貓輕盈，其中公橘貓的比例又比母橘貓高出許多，所以才讓我們經常看到擁有壯碩體型的橘貓。有科學家就發現，身形的優勢加上膽大、侵略性強，讓橘貓在鄉村野貓幫派中非常活躍，被網友笑稱是「貓界8+9」。

怪奇事務所也指出，「大膽」是迷人的雙面刃，擁有一身好膽識的橘貓就因為對生人不太膽怯，很容易親近，讓大家對牠印象特別好。但是也因為不怕死，面對危機更容易發生危險，就像是少年漫畫中的主角命格。最後也提醒民眾，雖然容易對毛色貓咪有既定印象，但貓咪的性格就和人類一樣，會受到父母的個性、成長環境、與人類相處等因素影響，呼籲認養貓咪時應該還是優先考慮性格，不要「以貌取貓」！