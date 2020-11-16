日前，印度2名警察在街上巡邏看見了一位遊民，於是上前給予幫助，沒想到這位遊民卻突然喊出他們的名字，2人頓時嚇了一跳，仔細一看對方的長相，才發現他就是15年前突然離奇失蹤的警察同事！

警察巡邏突被遊民叫住 一看發現竟是前同事(影片來源/YouTube/INDIA'S18 News Network)

根據當地媒體報導，這起事件發生在印度中央邦瓜廖爾，當天警局的副局長托馬爾（Ratnesh Singh Tomar）和同事巴哈杜爾（Vijay Singh Bahadur）正沿著市區開車巡邏，並在某人行道發現了一名男遊民，他看起來非常飢餓難耐，一邊發著抖一邊在尋找著廚餘，2名警官見狀便下了車，托馬爾脫下自己的外套給遊民穿，巴哈杜爾則提供了鞋子，2人還給遊民買了熱食，並請他到警車上慢慢享用。

沒想到，那位遊民突然喊出了2名警察的名字，讓他們備感震驚，但因為遊民看起來蓬頭垢面，臉上也長著茂密的鬍鬚，經過一番觀察後，他們才終於發現這名遊民竟是之前的警察同事米什拉（Manish Mishra），他在2005年被派往達蒂亞擔任巡官時離奇失蹤。

托馬爾透露，他們當初在1999年時一同進入警察部隊工作，米什拉的運動能力很強，還是一位神槍手，但在幾年之後他卻開始遭受精神疾病的折磨，雖然去治療，但某天卻失蹤不見了，「這些年來，沒有人知道他的下落」。

托瑪爾和巴哈杜爾之後將米什拉帶往庇護所安置，等待下一步的安排，「作為他的朋友，我們將盡力為他提供最好的治療，直到他重回正常生活為止」。