當兵是不少男性痛苦的回憶，也是人生中難忘的經驗。對此，一名即將服役的男網友因為想知道「當兵後會有什麼成長？」好奇上網發問，文章掀起論戰，不少前輩紛紛指出2項技能將會得到全面性的提升。

一名網友在PTT八卦板以標題「當兵出來會有什麼成長？？」發文，表示自己馬上就要進入成功嶺，開始他的役男人生，十分擔心軍中的生活還自嘲「準備進入陰間QQ，好不想要進去啊」但最後也忍不住好奇詢問「想問你各位們當完兵後會有什麼成長？」

文章曝光後掀起熱議，不少過來人都認為「當生活技能」會爆發性成長「掃地會掃得比較乾淨」、「很會折棉被」、「割草技能」、「修理打草機技能」、「家事達人」除此之外，有人還認為可以「磨練性格」，「習得合群技能」、「不怕髒、不怕苦、不怕刁難」、「抗壓性提升」、「如果還沒有工作過，至少可以學會忍耐」。

還有網友補充，群體生活也能顯露出人性的黑暗面，也等於替自己上了一堂震撼教育「提早知道人可以拖拉擺爛或仗勢欺人到什麼程度」、「變得更懂怎麼樣推卸責任了，根本職場神技」、「你會看見人性最真實的一面」、「跟某些人相處一年，會堅定地期許自己出社會不要變成這種人」、「推拖躲閃飄」、「讓你見識這世上有各種討人厭的人」。