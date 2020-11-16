人們平時所搭乘的交通工具有非常多久，包含汽車、捷運、飛機等等，但每一種都有不同的「活動範圍」。最近，大陸浙江省的義烏機場就發生了一起法拉利撞上飛機的離奇事件，除了法拉利車頭全毀之外，飛機機翼也嚴重受損，高額的維修費和賠償金讓看到新聞的網友都嚇壞了，但同時也很好奇這場車禍發生的原因。

根據陸媒報導，這起事故發生在本月15日晚間7點左右，一台紅色法拉利在義烏機場附近撞上了一架小型飛機，導致機翼部分嚴重受損，而法拉利的情況更為驚人，車子插進了飛機側面，引擎蓋被掀起，車頭幾近全毀，前輪也被撞爛，現場狀況相當悽慘，隨後法拉利便被拖離現場。

據悉，這架小飛機已經被放置在這裡長達20年的時間，本來在事發前擁有飛機的公司正打算要把它送去維修、整頓，沒想到就發生了這起意外事故，他們也迅速派相關人員到現場，對事故後飛機的維修與檢查費用進行估算，推測造成的損失相當慘重，數字將會非常驚人。

新聞曝光後，不少網友都對法拉利與飛機的「神秘相遇」感到好奇，忍不住開玩笑地吐槽：「咱沒開過這種汽車，估計也會飛」、「這大概是飛機耽誤法拉利起飛了」、「這也能撞上？法拉利這是要準備起飛嗎？」、「這些損失有點慘重啊，車頭都撞成那樣了，要是全部維修估計又能買一輛了吧」、「法拉利司機給保險公司說我撞到一架飛機，保險公司都不能相信的」。