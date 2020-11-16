生活中偶爾會發生一些無法解釋的詭異現象，人們一般都會把它們歸結為「靈異事件」，但有時候很可能只是不小心「看走眼」，自己嚇自己而已啦！日本一名網友最近PO出了一張「疑似」拍到女鬼的照片，讓他超級害怕，然而仔細一看才發現根本就是烏龍一場！

這名網友「@tsubasaISF」當天正待在自己的家中，不知為何他突然覺得身旁玻璃門好像有點怪怪的，於是轉過頭去看，沒想到就發現一個臉色蒼白的女鬼，側著頭朦朧地浮現在玻璃後面，而且臉上還露出了詭異的微笑，讓他瞬間被嚇了一大跳。

其實「女鬼」只是星巴克紙袋上的logo而已(突/達志影像)

不過等他回過神後，才突然驚覺門後的根本不是什麼女鬼，而是他帶回家的知名連鎖咖啡品牌「星巴克」紙袋上的Logo，只是剛好擺放的位置和角度，讓Logo上女子的頭髮看起來不明顯，只露出了五官，才造成了這場超糗的大烏龍事件。

不過許多網友看到照片後也都被嚇了一跳，紛紛直呼如果是自己在現場肯定也會非常害怕，「如果我回到家第一眼看到這個，絕對會嚇到飛起來」、「我也有類似的經驗！當時真的是害怕到快要瘋了」、「看起來的確很像真的臉」、「還好只是個紙袋～」、「大半夜如果看到這一幕肯定嚇死」。