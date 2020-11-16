每個國家、地區甚至是不同的身分，對於某樣事物的稱呼都不太一樣，我們也可能在耳濡目染之下學會了這些詞彙，並使用在日常生活當中。一名網友表示自己經常會把警察叫作「條子」，沒想到卻被朋友語重心長地勸說，讓他感到非常困惑，文章一出引起網友熱議，不少內行人都力挺朋友，點出背後真正的意涵。

這名網友在PTT上發文，提到有時候說話某些用詞也不知道是從哪裡聽來的，可能是長輩或身邊的朋友，不知不覺間自己也會開始跟著使用；之前PO主騎機車載朋友剛好看到前方有很多警車，他就脫口而出「怎麼那麼多『條子』」；又或是有朋友請喝飲料、吃東西的時候，他也會不自覺說：「這『貨』很好欸」。

然而某天，PO主的朋友卻突然語重心長地跟他勸說，建議他不要再這樣講話，認為這些用詞都是一些比較沒素質的人在使用的，但PO主聽完卻覺得有點困惑，「不過就是另一種詞語嗎？幹嘛這麼計較？」，因此求助其他網友的意見。

文章發布後很快就引起網友們熱烈討論，不少內行也解釋「條子」的真正意涵，直言PO主朋友這麼說並沒有錯，「條子就是做黑的會講的啊，尤其你又會說這『貨』」、「條子算黑話，意思是制服上的階級一條兩條那種」、「這種代稱在大眾印象裡就是做黑的才會使用，你朋友是真的良心建議」、「覺得朋友沒講錯，用字的確反映一個人的素質」、「你的朋友是益友，會提醒你這些小細節」、「你可以高興怎麼說就怎麼說，你朋友是提醒你旁人很有可能的評價，看推文也知道覺得觀感不佳的人不在少數」。