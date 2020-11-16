英國一名53歲的建築工人因為工作表現不佳被老闆責備，再加上唯獨自己沒有被加薪，他酒醉過後，竟一氣之下跳上平常工作駕駛的怪手，將挖斗給插進老闆價值10萬英鎊（約新台幣375萬）的愛車中，同事聽見巨響後立刻前來阻止，才終於結束這場鬧劇。

因為沒有被加薪 達倫怒開怪手猛砸老闆愛車(影片來源/Facebook/YappApp)

根據外媒報導，53歲的達倫（Darren Verity）去年9月因為工作表現不佳而遭到老闆湯瑪斯（Thomas Crompton）責罵，達倫被要求回家後直接跑去喝酒澆愁，沒想到喝醉的他竟又跑回工地，看到老闆價值10萬英鎊的愛車，一氣之下就跳上了平時工作的怪手，將挖斗直直地插進車內，隨後還往後開砸毀了一輛卡車車頭，同事們聽見巨響後迅速趕到現場，才阻止了達倫的瘋狂攻擊。

達倫清醒後情緒也冷靜了下來，坦言自己是因為同事都被加薪了，只有自己沒有，才會憤怒地砸車抗議，而且當時他被壓制在地上時還大聲嚷嚷著要放火燒毀工廠，而在這些瘋狂舉動之後，達倫被以2項罪名起訴，並遭到警方逮捕。

不過達倫的律師表示，達倫在短期內面臨2名親戚的離世，再加上最近被另一半拋棄，精神狀況似乎出了問題。老闆湯瑪斯則透露，自己過去已經給過他很多機會，儘管沒有加薪，但之前也曾替他預支薪水和私下借錢給他，也慶幸地說，還好事發當天是星期六，工廠沒有對外開放，否則傷亡可能更加嚴重。

近日，該起案件的判決結果出爐，達倫被判處14個月的有期徒刑。