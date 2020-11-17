貓居然會選擇主人？加拿大溫哥華華裔母女3人，日前決定在貓咪救援機構Cat Therapy and Rescue Society（CTRS）申請養白貓，竟然遭到工作人員拒絕，讓她們相當不解，因此詢問原因，沒想到竟得到「白貓只想和金髮主人同住」，讓人非常傻眼。

根據《星島日報》報導，劉姓女子與媽媽、妹妹於10月底，至高貴林港（Port Coquitlam）一間連鎖寵物店Petsmart，期間看到一隻等待被領養的白貓「Sparky」，牠全身毛茸茸的，模樣非常可愛，讓母女三人非常喜歡，因此決定領養牠，與店員詢問後得知，牠是與貓咪救援機構CTRS合作的項目，因此必須線上登錄申請。

而劉女與家人上網申請填寫資料，其中包括個人資料、使用何種貓砂、貓糧等，豈料不久之後就收到回信，詢問如何養貓等問題，其中一則是「為什麼特別喜歡Sparky，而不是黑貓？」，而她們則表示，因為她們很喜歡貓，而且Sparky個性文靜又乖巧，再者她們比較不喜歡黑貓，「晚上看到牠們眼睛反光，讓人有點害怕」。

豈料不久又收到回信，而機構人員回應「非常抱歉，我已經和Sparky談過了，牠說牠只喜歡與金髮主人生活」，這讓劉女難以接受，認為這明顯就是種族歧視，而她們先前至寵物店時，其實也未注意到有黑貓，工作人員只憑藉她們的姓氏，就認為她們非金髮白人而拒絕領養。劉女難過的說，10歲妹妹知道後非常傷心，甚至問家人「是不是把頭髮染成金色，就可以領養Sparky」。

而劉女隨後向CTRS投訴，對方則表示對此感到抱歉，更強調並非種族歧視，機構也與發信的工作人員溝通，該義工則表示，因為有人不喜歡黑貓，甚至覺得牠們很恐怖，因此感到非常不滿，「這就像您對金髮一說，感到不滿一樣」，機構也有不少亞裔收養者，而最終收養Sparky的也是亞裔家庭。劉女則表示，她們一家都很喜歡貓，為了養貓也做足了功課，當初就是喜歡Sparky才想養，不懂為何會被問到有關黑貓的問題，但卻因姓氏就被判定非金髮白人，而讓她們無法養自己喜歡的貓。