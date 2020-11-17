台灣今年發生多起比特犬攻擊事件，引起社會關注，沒想到國外近日也傳出傷人案件。一名老婦在森林中遇到一名飼主帶著比特犬在散步，比特犬見到老婦突然發狂攻擊，沒想到飼主竟只丟下一句話就離開現場，最後老婦雖無生命危險，但傷口深可見骨，場面觸目驚心。

根據外媒《每日郵報》報導，英國利茲（Leeds）一名32歲的男子克萊里（Daniel Cleary），在8月底帶著比特犬到附近森林散步，途中遇到一名74歲的老婦羅林森（Mary Rollinson）時，比特犬突然失控衝上前撲倒老婦，並持續猛攻。

沒想到克萊里非但沒有上前制止，反而丟下一句「我去找人幫忙」就落跑離開現場，無助的老婦慘被比特犬咬住下巴，拖進附近池塘中進續撕咬攻擊長達30分鐘，直到老婦的哀號聲被附近5名工人聽見，他們才帶著鋼棍前來幫忙，將比特犬打跑。

老婦送醫治療後雖然沒有生命危險，但傷勢十分嚴重，不僅失去一根手指，手臂傷口深可見骨，右臉也縫了好幾十針。除了生理上的傷害，老婦的心理也受到極大的創傷，時不時都會想起這場如噩夢般的恐怖意外。

事後警方經過調查發現，飼主克萊里過去就曾因為訓練狗參加地下「鬥犬賽」，被禁止養狗10年，雖然他聲稱這是女友送他的禮物，也有回到現場關心老婦，還是被法官判處2年7個月的有期徒刑，比特犬也被處以安樂死。