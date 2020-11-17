比特犬因為攻擊事件頻傳，讓人留下兇猛的印象。對此，有網友就腦洞大開，想知道如果5隻比特犬對上世界上最大的爬行動物「河口鱷」的話，究竟誰輸誰贏？文章也引起網友們熱烈的討論。

有網友在PTT八卦板以標題「5隻比特犬打的贏1隻成年河口鱷嗎？」發文，表示河口鱷是世界上最大的爬行動物，雄性成年後體長可達5公尺，咬合力可達4200磅，比特犬雖然身形較小，但皮膚厚實，又具備驚人的咬合力。讓他不禁好奇「因為體型的差異所以比特犬給他五隻，聯合起來能不能咬死一隻河口鱷？」

文章曝光後掀起論戰，大部分的網友都認為鱷魚完勝「鱷魚的死亡旋轉一口就一隻啦～身上還穿盔甲，尾巴甩到也是飛出去」、「犬齒應該沒辦法破防鱷魚皮」、「五個人類都比狗還有勝算」、「狗的牙齒跟咬力根本連鱷魚皮都無法處理.....」、「咬的破鱷魚皮再說，不然一口吞一隻...」、「河口鱷：好飽，剩下明天再吃」、「除非鱷魚不跑 不然沒機會 畢竟鱷魚皮連公獅都無法破防」。

但也有其他網友認為戰鬥地點才是決定誰是贏家的關鍵「在地面打還在水邊打還在水裡打？」、「看是在哪裡打，在水邊被鱷魚拖下水什麼狗都打不贏」、「路上三隻就屌虐，岸邊應該會全滅」、「鱷魚只是伏擊型，離開水域根本沒威脅性」、「在陸地說不定兩三隻就夠了，河裡再多也不夠死」、「路上屌虐，水中再見」。