警犬也想投奔自由！日本兵庫縣福崎町附近山區，於上個月25日發現一台可疑車輛，經警方檢查後，發現車主是一名54歲失蹤女性，因此便派出2隻警犬入山搜尋，豈料2歲的警犬「庫爾巴（クレバ号）」，期間竟爆衝甩開牽繩逃走，而員警花了2天才找到牠，讓網友笑著說「是不是罐罐吃不夠，才想翹班抗議」。

綜合日媒報導，棕黑色德國牧羊犬庫爾巴（クレバ号）被帶入山後，原本應展開搜尋，豈料牠卻突然爆衝，甩開員警手上的牽繩，之後便消失在山林之中，直到落日以前，都未發現庫爾巴的蹤影，而另一隻警犬則已找到陳屍的失蹤女性。

員警隔日派出37名警力入山找狗，但仍未發現任何蹤跡，甚至還出動直升機，27日更加派41名警力再度入山搜尋，最終於海拔600多公尺的山頂附近發現，而此地與牠逃脫的位置，僅相差100公尺左右，而牠被發現時皮帶被纏繞在樹上，神情非常焦慮，不斷的發出嗚噎聲求助。

員警用麵包和魚肉香腸安撫牠，才成功將庫爾巴帶回培訓中心，所幸身上並無受傷。而警方表示，庫爾巴於去年7月正式服役，今年1月才開始進行搜救任務，服役至今已找到4名失蹤者，表現相當不錯，而牠也是局內11隻警犬中最幼齒的，由於受過訓練因此不會攻擊人，推測牠當天應該是嗅到山中野生動物的氣味，情緒太興奮才會逃跑。