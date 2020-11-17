台灣不少地區都有許多特殊地名，有些是因為地勢，有些則源自於當地的歷史發展。對此，有網友就好奇想知道「台灣最霸氣的地名是什麼？」文章立刻掀起討論，其中有不少人的答案都不約而同直指一地區。

一名網友在PTT八卦板以標題「台灣最霸氣的地名是什麼？」發文，表示台灣有一些地名聽起來就很霸氣威武，像是大霸尖山、神岡、劍潭、大武，這也讓他好奇，想知道台灣最霸氣的地名到底叫什麼？

沒想到文章曝光後，網友卻全都歪樓，不少人紛紛留言「電光，聽起來就潮潮der」、「艋舺」、「龍井」、「糶糴」、「將軍真的不錯」、「哈瑪星，全宇宙最適合居住的星球」、「幼獅 又可愛又帥氣的感覺」其中，有不人也趁機酸被稱為天龍國的首都台北市就是最霸氣的地名「台北市」、「『台北市』，霸氣，又尊爵不凡」、「天龍」、「臺北市大安區」。

另外有關於台灣地名，之前就有票選出10大最怪地名，從1到10依序為台中「市政北七路」、桃園「芝芭里」、台中「大馬路」、彰化「番婆村」、台北「六福村」、屏東「烏龍村」、高雄「夢裡村」、宜蘭「梅花路」、台南「飯店里」、苗栗「米粉街」。