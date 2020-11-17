百貨業的服務人員經常傳出對待顧客「大小眼」的事件，一名女網友日前收到可以拿免費試用包的簡訊，簡單穿穿就到專櫃上兌換，但櫃姐看都沒看就直說「換完了喔」。沒想到當櫃姐發現她的真實身分後，馬上改口說試用包還有，讓原PO氣的直呼「很現實」。

一名女網友近日在臉書社團「美妝公社」發文，表示她最近收到可以換免費保養品試用包的簡訊，日前剛好經過就順便到百貨專櫃兌換。她當天簡單穿了一件牛仔外套加短裙，身上背著卡通背包，可能就因為看起來像學生，櫃姐和櫃哥一聽到她要換試用包，連檢查或看簡訊都沒要求就直接說「已經換完了喔！」

原PO當下也沒想太多，隨口問「那我上週在這裡買了一瓶一萬多的白金級黑鑽松露眼霜和一瓶小棕瓶，但小棕瓶我還沒拿到貨，請問今天欠貨到了嗎？」沒想到櫃姐在核對資料的過程中，疑似發現原PO是鑽石會員等級，竟馬上變臉改口「那個簡訊可以再借我看一下嗎？因為有時候說不定我們這裡可能還有試用包」接著果真從抽屜裡拿出2包，讓原PO大嘆「真的太現實」也氣的再三強調「我下次去絕對不跟他倆買」。

文章曝光後，不少網友紛紛分享自己的類似經驗「上次在北車一樣專櫃換試用包也是，留了我的個資聽到我沒有要預購週年慶，就把試用包抽走」、「我是穿吊帶褲，看起來也是像學生沒錢，一樣愛理不理，等我開口說要買什麼組的時候才會過來」但也有櫃姐也出平反，表示櫃哥櫃姐的工作真的沒有想像中好賺，對待客人很卑微還常為了憋尿生病，雖然有些真的人很勢利，但不應該一竿子打翻一船人。