大貓熊寶寶「圓寶」剛出生時，個性比姊姊「圓仔」文靜，但沒想到長大後，變得越來越調皮，近日牠甚至偷溜跑去玩泥坑，導致身上的毛沾到泥巴，全身髒兮兮像是一顆「露餡的芝麻湯圓」，期間保育員「彪拔」念了牠一下，「圓寶」甚至還不斷講話，好像在頂嘴一樣，非常可愛。

「圓寶」被保育員清理時，還一邊「嗯嗯」的講話，好像在頂嘴一樣(影片來源/youtube/臺北市立動物園)

近日天氣逐漸轉涼，偶時還下了點雨，「圓寶」在戶外內舍活動時，期間竟跑進泥坑裡玩，把身上的毛弄得髒兮兮的，而之後牠又裝沒事，趴在木棍上一動也不動，似乎已經玩到累趴，之後媽媽「圓圓」從牠身上跨過去時，也沒有發現不對勁。

「圓寶」在被清潔時，甚至試圖抓住「彪拔」的手(圖片來源/臺北市立動物園)

保育員「彪拔」發現後哭笑不得，只見「圓寶」臉部、四肢以及屁股，全都沾到泥巴，「彪拔」只好拿出大毛巾幫牠擦拭，期間像在碎念自己的孩子，而「圓寶」甚至還發出「嗯」的聲音，好像在跟人頂嘴一樣，讓「彪拔」無奈的說「這麼髒還在講話」。

「圓寶」掛在木棍上休息，看起來像斷電的玩偶(圖片來源/臺北市立動物園)

而「圓寶」在被清潔時，甚至試圖抓住「彪拔」的手，模樣非常的可愛，之後又待在木棍上休息，安靜的睡著了。超萌「圓寶」融化一票網友，直呼「彪拔好像在跟自己的小孩說活，超溫柔的，彪拔很會哄寶寶」、「一開頭圓寶就掛在那睡，好可愛！原來圓寶玩到全身都泥巴，變成泥巴熊了，彪把看到妳都是泥巴應該很傻眼」。