婆媳問題一直都是家裡那本最難念的經，一名女網友日前就上網抱怨自己的婆婆會跟她搶老公，不但經常擋在她和老公中間當電燈泡，連看到他們夫妻倆牽手也有意見，讓她忍不住直言「真是令人感到厭惡。」

一名女網友日前在臉書粉專「靠北婆婆2.0」發文，表示和老公還在新婚蜜月期，婆婆卻經常對她醋勁大發。每次發現老公帶她單獨出去吃飯就會開始酸言酸語「對啦，娶妻就妻子的了」看到老公和她有交換食物的習慣也要吵著一起。

某次原PO老公帶一家大小到屏東海生館走走，夫妻倆讓公婆走在前面，他們則走在後方手牽手漫步，沒想到婆婆回頭看到竟嗆說「是不是累了，不然怎麼牽著手？」讓她當場傻眼。事後上完廁所更被婆婆拉到一旁，表明她和公公已經逛完要休息，一直強調要她自己走，意思就是不要讓老公牽著原PO的手。

原PO也透露，老公雖然看在眼裡，但也不好在大庭廣眾下斥責婆婆，公公看到也會過來解圍，但忍不住還是氣得直呼「跟媳婦搶老公的婆婆，妳也有嗎？這種行為真是令人感到厭惡。是嫌我跟老公太恩愛沒人看到嗎？硬要插一腳當電燈泡來昭告天下？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「幫妳婆婆掛個精神科吧!」、「這...很有事耶...以後可以出門不要帶她嗎」、「這樣婆婆真的很顧郎怨！」、「結果小三是婆婆@@」、「難不成婆婆還在等兒子討奶喝嗎？這婆婆真的太噁心」、「很嚴重的婆婆，幾歲了還分離焦慮症」。