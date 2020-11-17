車子若一直修不好，你會怎麼解決呢？俄羅斯有一名網紅，由於購買的賓士跑車頻頻出問題，而且還一直修不好，讓他感到非常不滿，沒想到他竟將車開到郊外，並淋油放火把跑車燒成廢鐵，期間甚至在一旁悠哉吃烤肉，畫面顯得非常諷刺。

利特温(Mikhail Litvin)燒車影片累積1800萬觀看次數，賺到的錢可能比跑車價格還高(影片來源/youtube/ЛИТВИН)

俄羅斯一名Youtuber利特温(Mikhail Litvin)於去年5月，向當地經銷商購買「Mercedes-AMG GT 63四門跑車」後，車子卻頻頻出狀況，前後他將車送回廠維修5次，但跑車仍出現拋錨狀況，經銷商無法修正問題，有時甚至會拖延很久，隔了好幾周才修理，消極的態度讓利特温非常氣憤。

利特温於上個月，將車子開到郊區，停妥車以後，便從後車箱拿出8、9罐油，之後毫不心疼的將油淋在車上，再扔了一個打火機點燃跑車，隨即車子陷入火海中，而利特温則是蹲在一旁，享用他剛烤好的香腸，最終賓士跑車AMG GT 63 S變成一塊廢鐵。

利特温表示，由於跑車一直有問題，讓他想了很久該如何處理，最終覺得「火」是最好的解決辦法。影片最後，利特温還坐上一輛老舊的ZAZ 968m，靠朋友們推車發動後離開，以此手法諷刺經銷商，就算是開不動的老爺車，都比修不好的賓士跑車來的好。

而影片上傳後，在網路上引發瘋傳，如今已累積1800萬觀看次數，而這一輛賓士跑車，售價約17萬美元(約新台幣485萬)。而類似事件不只一起，俄羅斯YouTuber「Igor Moroz」也因愛車賓士G63一直修不好，經銷商甚至在保固期內拒絕維修，使他氣得租直升機將G63吊起，並從半空拋下車摔成廢鐵。