「你看不到我！你看不到我！」泰國清邁一隻天真小象，自以為自己很瘦，為了躲避甘蔗管理員的巡視，直接藏在一根電線杆後頭，自以為神不知鬼不覺，打算等地主離開後，繼續偷吃甘蔗，殊不知這點小心思全被自己的體型給出賣了，畫面曝光網友全笑翻！

知名臉書粉絲團《泰國清邁象》昨（16日）PO出清邁柴迪龍寺一名比丘日前分享的一張有趣照片，只見一隻天真無邪的小象，大半夜出沒在一處甘蔗園，打算等甘蔗田的管理人員離開後偷吃甘蔗，甚至為了躲避管理人員的巡查，自以為自己很瘦的牠，直接「隱身」在電線杆身後，一動也不敢動，就怕洩漏了行蹤。

殊不知瘦長的電線杆根本無法將小象的體型給完全遮蔽，牠大半個身體更是完全暴露在燈光下，讓人看了又好氣又好笑。

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「像小孩子在玩躲貓貓，太可愛了」、「鴕鳥心態原來在大象群裡也有」、「很聰明的小象，但是電線桿擋不住啊」、「完美詮釋了掩耳盜鈴的真義」、「牠可能不知道電燈桿應該遮不住牠了！」、「牠以為自己很苗條，結果那個粗粗的手，胖胖的腳都露在外面」、「小象表示：你看不到我你看不到我～」。