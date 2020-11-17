不少人對於飛機廁所的排泄物是如何處理的感到很好奇，甚至還有「直接在天空中邊飛邊排出」的猜測，不過事實上，現代客機會將乘客們的排泄物儲存在廢料槽當中，並和藍色清潔劑混合，以便飛機降落時可以全部卸下，不過有時候還是難免有排泄物不小心「逃獄」的情況發生。

綜合外媒報導，這起離奇事件發生在2006年，當時安迪（Andy）和他的妻子蓋諾（Gaynor Swann）正站在花園，突然兩人聽到一聲類似於爆炸的驚人聲響，有一個巨大的「藍冰」從天墜落，砸破了房子的屋頂，接著又掉落在院子內，位置距離安迪僅只有1.2公尺，「如果砸到的是我，我肯定就沒命了」。

夫妻兩人對於這個突如其來的意外感到傻眼，於是走進觀察這個墜落物，發現它長得就像是個被冰凍過的草，但有經過化學處理，而且融化後的味道很臭，讓安迪至今都印象深刻，「我現在覺得很有趣了，但在當時我可是非常生氣」。

類似的事情也發生在居住於蘇格蘭大峽谷（Great Glen）的女子史蒂芬妮（Stephanie Cole）身上，她停在家外的愛車突然被從天而降的「藍冰」給砸凹，讓她當場嚇壞，「那個冰塊非常巨大，可能會砸死任何一個從我家前面經過的人，想想就覺得很可怕」。

儘管安迪夫妻和柯爾都遭受到極大的驚嚇，且負擔了不小的維修費用，但至今都沒有獲得賠償。對此，英國民航局（CAA）解釋，要透過落冰去追查是從哪架飛機掉落是不可能的事情，並提醒民眾，若碰上類似的事件，可以將訊息回報給官網。