台灣人喜歡吃牛肉，尤其是平價牛排，因為CP值高，受到不少民眾青睞；不過也有饕客會自行購入牛肉回家料理，就有網友透露，想透過簡單的乾煎手法，直接品嘗食材的原味，但是灑鹽的時機卻讓他相當猶豫，不禁好奇「何時灑鹽巴才對呢？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「cookclub板」以「煎牛排灑鹽巴的時機？」為題，PO文問道「煎牛排若想吃牛肉的原味、只灑鹽巴，何時灑鹽巴才對呢？A.下鍋煎之前就先抹鹽巴並靜置一會兒後再煎？B.牛排直接拿去煎，吃的時候再灑鹽巴 ? 或是鹽巴另外放，用沾的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「用玫瑰鹽，用沾的就好」、「舒肥的時候一起在袋子裡」、「我都A，難怪煎不出梅納反應的效果，抹完牛肉馬上出水」、「抹鹽不是會出水嗎？牛排會變乾吧？A的之前試過覺得肉汁跑光」、「都可以，效果不一樣」、「牛排也可以先烤再煎，如果不是急著要出菜，可以用95度烤40分鐘，再拿去煎一下就超好吃（5公分厚的）」。

也有內行人指出灑鹽時機的差異，「A主要目的是讓表層水分出來，然後用紙巾吸掉，才能煎香煎脆；吃的時候加鹽就是單純調味，如果你覺得味道夠了就不用再加」、「如果要抹鹽的話，最好煎之前 40、50分鐘就抹好，靜置再煎，目的是讓鹽把牛肉的肌肉結構軟化讓它更容易吸水，然後這時間也足夠讓因為滲透壓跑出來的水分重新回到肉裡面」。