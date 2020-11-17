大陸野生動物園近來意外頻傳，近日又發生一起驚魂案件！一名男子開車帶著妻小到野生動物園遊玩，途經猛獸區時竟遇上一隻黑熊攻擊，還直接爬上汽車，熊掌壓裂的擋風玻璃，恐怖的遭遇讓車內的人都害怕不已，孩子也因此嚇得大哭尖叫，所幸最後園方駕工作車前來驅趕，才結束了這場驚魂記。

根據陸媒報導，本月15日符姓男子帶著妻小，一家三口到海南的熱帶野生動植物園中遊玩，他們自駕汽車進入園區，在經過猛獸區的時候，正好看見有一隻黑熊趴在路旁的草地，於是停下車來想要近距離觀察，沒想到下一秒這隻黑熊突然起身朝著車輛靠近，接著不斷拍打車窗和引擎蓋，甚至整隻熊爬上了汽車，壓裂了車頭的擋風玻璃，還用熊掌抹上了一大把泥土。

面對這突如其來的恐怖遭遇，符先生一家人全被嚇壞，孩子更是害怕到放聲大哭、尖叫，整個過程大約持續了10幾秒的時間，所幸不遠處剛好有園方的工作車，發現遊客遭遇黑熊攻擊後也連忙趕到現場幫忙驅趕，才終於結束了這一場難忘的驚魂記。

事後，園方表示在遊客駕車進入猛獸區前，都有進行安全提醒，而且在區域中到處都設立了「切記關好門窗，不可停車」的警示標語，但符先生當時違規停車了14秒的時間，才會導致這場事件發生；不過目前園方和符先生已經談妥，將會全額賠償維修汽車的費用。