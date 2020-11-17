千萬不要用食物跟吃貨開玩笑！美國一名柴犬飼主和愛犬玩起了「香腸版打地鼠遊戲」，不過柴犬的速度總是慢飼主一步，每每都讓香腸從嘴邊溜走，隨著時間流逝，柴犬的耐性也到達了極點，表情漸漸變得兇狠，最後更是直接氣炸，遷怒一旁的無辜觀眾，開口就是一頓狂罵。

飼主和柴犬玩「香腸打地鼠」(影片來源/YouTube/ViralHog)

根據《每日郵報》報導，這隻脾氣暴躁的柴犬叫作非茲吉（Fizzgig），日前牠的飼主為愛犬們製作了一張專門用來和狗狗玩「打地鼠遊戲」的木頭桌子，並拿出了美味的香腸，邀請非茲吉擔任挑戰者。

從影片中可以看到，非茲吉非常專注地盯著任何香腸可以出沒的洞口，並且在發現香腸後用最快的速度張口去咬，只不過相較於飼主還是略遜一籌，每次都讓香腸從牠的嘴邊「溜走」。

大概過了2分鐘之後，非茲吉就露出了沮喪挫折的表情，甚至有了微微發怒的跡象，不僅皺起可愛的臉、露出尖牙，還發出低吼聲和哀號聲，最終火氣終於爆發，非茲吉遷怒於一旁圍觀的威瑪犬兄弟泰坦（Titan），對牠憤怒狂吼，而泰坦則是一臉困惑，不明白自己做錯了什麼而挨罵。

飼主見到這一幕都忍不住爆笑，不過他們也解釋，事後有安撫狗狗，讓他們的心情平靜下來，並給牠們享用了一些美味的香腸，是個幸福快樂的結局。