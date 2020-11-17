素有「風城」之稱的新竹，九降風遠近馳名，不過卻也因此讓一棵結實纍纍的「安全帽樹」在網路上一炮而紅，不少網友看了這幕奇趣畫面全笑翻了，直呼這根本是「新竹新地標」！

原PO昨（16日）在臉書社團《新竹大小事》PO文指出「我知道新竹風大，所以帽子掛樹上比較安全嗎？」畫面中可見，一棵緊臨馬路的行道樹上，順著枝條掛滿逾10頂安全帽，遠遠望過去，猶如是一棵結實纍纍的「安全帽路樹」，讓外地人看了摸不著頭緒。

全台灣「最安全」的一棵樹 只有新竹人知道在哪（圖片翻攝自臉書／新竹大小事）

事實上，這棵奇葩的行道樹位於新竹縣竹北自強南路上，而促成這一切的幕後真兇，全歸咎於新竹的風實在太大了，只要騎士沒將安全帽放置車廂內，強風一吹，安全帽就會瞬間被吹落在地，附近店家只好將這些找不到失主的安全帽，一頂一頂掛在行道樹上，讓騎士自行來認領，久而久之，就形成當地獨有的奇特景象。

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「全新竹最安全的一顆樹」、「新竹新地標：風之神樹」、「這是新品種，安全帽樹」、「新竹厲害了！除了共享單車，還有共享安全帽，用完找顆樹再別上就可以了」、「我晚點也去掛一頂，許願一下」、「百年難得一見奇景，遇風則有帽，風越大帽越多」、「應該是安全帽在風中飛了好幾天，終於被這棵樹擋下吧」、「難道是…顏色繽紛、果實碩大的傳說中的新竹樹葡萄嗎」、「看起來可以採收了，現在正著時一定很好吃」。

對此，新竹縣工務處養護科長張淇銘表示，這些安全帽將會被當作廢棄物處理，並呼籲民眾下車時務必將安全帽放置在車廂中，以免被強風吹落。