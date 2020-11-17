不少人整理歷史悠久的老房子時，會在倉庫或隱密的角落中發現意想不到的「驚喜」，有的東西相當值錢，有的則極具歷史意義。一名日本男子在3年前買下一間老屋，並將它打理成民宿，沒想到在整理房子旁邊的倉庫時，卻突然發現一盒來自120年前的保險套，而且尺寸竟還非常驚人！

日本綜藝節目《月曜夜未央》（月曜から夜ふかし）近日接到觀眾請求調查的邀請，石川縣能登半島的佐藤先生在3年前買下了一間擁有80年歷史的老房子，並把它打理為民宿經營，不過前屋主的東西都還留在房內，於是佐藤先生進行了一番整理，沒想到在屋子旁的倉庫中發現了一盒名為「大和衣（やまと衣）」的物品，打開後竟是早已泛黃脆化的「保險套」！

佐藤先生透露自己有稍微做過調查，發現這是來自於明治後期的東西，大約是120年前，而且說明書上還標示這項產品可以重複使用，讓所有人都感到非常不可思議，節目組出於好奇，還測量了保險套的尺寸，直徑竟是4.5公分，更是讓大家大吃一驚。

而這項產品當時是由目前的「森下仁丹」公司進行販售，節目組和佐藤先生便前往位於大阪的公司，除了要捐出這個富含歷史的保險套外，也順便解開眾人好奇的「尺寸謎團」。

對此，員工表示，公司只有當時報刊廣告的資料，大家也都是第一次親眼看到實物，因此是相當珍貴的物品，非常感謝佐藤先生的捐贈，而這款保險套是從法國進口販售的；據悉當年梅毒盛行，但預防的方法尚未普及，公司才會向法國訂購，並在日本進行銷售。