俗話說「愛美是女人的天性」，為了擁有盛世美顏，即便是在臉上或是身上動刀，不少女性甘之如飴。英國一名47歲女子麗莎（Lisa MacDonald）日前更飛到土耳其進行整形手術，沒想到回國後卻離奇昏倒，就醫後才知道自己不僅肋骨全斷，在隆胸手術過程中還曾「死過一次」，是急救之後才撿回一條小命。

根據《太陽報》報導，麗莎此前曾在Instagram上發現土耳其一間醫美診所的促銷活動非常便宜，於是和41歲的妹妹薩莎（Sacha）相偕前往伊斯坦堡進行手術，打算來個大變身，最後麗莎花了4300英鎊（約新台幣16萬）接受隆乳、抽脂等手術，薩莎也花了5200英鎊（約新台幣19萬）購買隆乳、抽脂、腹部整形等療程。

沒想到回國後3周，麗莎竟在家中無預警昏倒送醫，這才得知自己罹患敗血症，肋骨甚至全斷，醫生研判應是她在接受隆乳手術過程中休克，被緊急施以心肺復甦所造成的現象，代表她在手術台上曾「死過一次」，後來被及時搶救回來。

麗莎憶述當初踏進醫美診所的手術室時，發現硬體設備相當簡陋，但是因為已經花錢了，就硬著頭皮做手術，術後胸部更是莫名疼痛，讓她屢屢覺得呼吸困難，而且當時也沒有人幫她緩解疼痛和諮詢，只說疼痛是正常的現象。

最讓她生氣的是，回國後竟又出現如此嚴重的後遺症，而診所卻隻字不提；且當初在Instagram上與她聯繫的推薦人竟然是假帳號。

對此，該診所表示，基於個人隱私無法對外提供有關患者的手術療程，但堅稱整體過程完善，也持續關心姊妹兩人的術後狀況，但對方卻沒有給予任何回應。