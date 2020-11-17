近期前往台北市立動物園的民眾一定很好奇，為何園區內的玻璃窗竟然出現大面積的白色點陣造型，或許還會抱怨遮擋視線，但事實上這是動物園為了改善「鳥類窗殺」的事件一再上演，才特別增設的友善鳥類窗貼。

動物園表示，友善鳥類窗貼的構想源自於今年8月初，有同仁在館區巡邏時，意外發現一面玻璃牆下倒著一隻五色鳥，雖然當下立刻把五色鳥送往獸醫室搶救，但檢查發現是因氣囊破裂導致的皮下囊腫，明顯是因外傷所致，所幸五色鳥成功被救回後野放，但也因為這個案例，動物園開始積極思考鳥類窗殺問題的解決之道。

園方特別請台灣猛禽研究會王齡敏獸醫師親自走訪園內探查，最後花不到一週時間，就達成處理共識、並完成「友善鳥類窗貼」的施作。

每布置一處友善鳥類窗貼，受害鳥兒就少了幾隻。（圖／台北市立動物園提供）

至於鳥類之所以會誤撞玻璃，往往是因為玻璃相當乾淨透明，或是因為玻璃反射天空與周遭環境的景象，讓鳥類誤以為可以通過，就容易發生「鳥類窗殺事件」。

過去普遍的作法是在玻璃上貼一張猛禽貼紙，嚇阻鳥類往該片玻璃飛來，後來經過研究學者多年觀察發現，鳥類並不會因為有猛禽貼紙就不靠近。

圖為保育員紀錄下玻璃曾經發生鳥撞擊的痕跡。（圖／台北市立動物園提供）

而最有效的方式是在玻璃外側懸掛或黏貼高密度、大面積的物件，例如霧面玻璃、點陣窗貼、懸掛垂墜物或密集貼紙，關鍵是密度要夠高，建議點與點的密度小於5乘10公分。

動物園率先在非洲動物區東非狒狒、斑哥羚羊及白犀牛戶外活動場的玻璃貼上「友善鳥類窗貼」，截至目前為止，這幾處都沒有再出現鳥類窗殺事件，若評估成效良好，未來可能在園區其他地方比照辦理。園方也鼓勵民眾可以自己用貼紙或油漆筆動手DIY改善窗戶來保護鳥類，並呼籲遊客到動物園參觀時，不要用手摳除玻璃面上的貼紙。