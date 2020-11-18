「對於任何喜愛食物、烹飪或社會歷史的人，菜單都是絕妙的資料來源。」

--英國鬼才名廚赫斯頓‧布魯門索（Heston Blumenthal）

維多利亞女王就任六十周年大宴、第一屆諾貝爾獎晚宴、歐巴馬第一任就職午宴、月球上的第一餐、畢卡索為四隻貓餐館設計的菜單、第一間得來速、協和客機首航時推出的飛機餐、第一頓校園食堂供餐、巴黎麗緻酒店的飲品單、英國「肥鴨」和西班牙「鬥牛犬」餐廳的菜單……

【精彩書摘】

如今，爆米花在世界各地都與電影形影不離，但我們看電影時吃零食不太是為了填飽肚子，背後原因比較可能是一九三○年代美國經濟大蕭條期間戲院主人能藉此獲得經濟利益。

一八九五年，電影界教父盧米埃兄弟（the Lumière brothers）在巴黎向付費觀眾播放了史上第一部「電影」，爆米花則一直等到約三十年後才出現。

直到一九二○年代中期，所有電影都是附有字幕的無聲默片，現場不僅靜得似乎連一根針掉在地上都聽得見，由於下層階級的識字率不高，字幕也妨礙了多數人專心欣賞影像。

隨著所謂「有聲電影」出現，電影突然變得好懂許多，電影院也生意興隆。但是，經濟不景氣使娛樂活動受到重創。當時在美國，爆米花已經是一種相當受歡迎的小吃，電影院老闆們於是想到了這種投資成本不高又能增加利潤的方法，如此一來，無論是過道上的個人小販賣的還是門廳的小賣部販售的，零食─ 爆米花、汽水和糖果餅乾─ 變成了觀影經驗的重要元素。

(本文摘自《品菜單：令人垂涎的經濟與社會變革紀錄》/時報出版)

【作者簡介】

伊芙‧馬洛（Eve Marleau）

生活在倫敦的美食作家與編輯，曾為《衛報》、《星期日泰晤士報》等刊物撰寫文章。

著有《回鍋黑暗》（Bake in Black，二○一五年）與《櫥櫃》（The Kitchen Shelf，二○一六年）等書。

【譯者簡介】

林柏宏

臺灣師範大學英語系、東華大學創作與英語文學研究所畢業。讀字譯人，嗜寫書蟲，譯有《一顆屁的科學》、《月球之書》、《AI之書》。

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