「對於任何喜愛食物、烹飪或社會歷史的人，菜單都是絕妙的資料來源。」

--英國鬼才名廚赫斯頓‧布魯門索（Heston Blumenthal）

不論是前菜、主餐還是甜點，內容豐富又複雜的菜單都如實記錄著我們吃下肚的餐飲，真切反映著文化流變與社會潮流的轉移，各形各色的餐點不只提供了絕佳的西式用餐習慣與禮儀變化探尋線索，也活色生香地重現了許許多多很可能被遺忘的動人故事，絕對是當之無愧的「餐桌上的歷史」。

【精彩書摘】

漢堡／起司漢堡

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薯條炸物／沙士

通俗地說，一般稱為「得來速」的免下車餐廳誕生在美國似乎合情合理。在一九四○年代末和一九五○年代初，汽車產業蓬勃發展，愈來愈多已婚女性從事全職工作，因此備餐及家庭時間變得更加注重速度和便利性。通過點餐窗口購買食物，省去下車麻煩，節省了寶貴的時間──就這樣，一種生活方式由此而生。

據報導，一九四七年，第一個得來速服務在極具象徵意義的六十六號公路（Route 66）＊旁、密蘇里州春田市（Springfield）的紅巨人漢保店（Red's Giant Hamburg）開張。儘管最初只是個加油站，老闆錢尼（Red Chaney） 還是決定擴展經營，販售漢堡。這樣做很剛好，因為他自己養的牛群便能提供漢堡肉原料。店名之所以這樣取，是因為招牌的尺寸小了些，「漢堡」

（hamburger）就變成了「漢保」（hamburg）。

可想而知，熱潮不斷延燒，總部位於加州的 In-N-Out Burger 於一九四八年就打著「得來速」餐廳的名號開業。開業當天的菜單很簡單：漢堡、起司漢堡、薯條炸物和各種汽水。大約七十年後，儘管總有都市傳說言之鑿鑿，說美國西岸的三百三十四家餐廳各有隱藏版菜單，菜單內容其實並沒有太大的擴增。這項創新當時趕上了加州高速公路網的發展，沒多久便出現了數十家同類餐館。

◆從芝加哥到洛杉磯，全長 3,945 公里，又稱為美國大街（Main Street of America）、母親之路（Mother Road）或威爾．羅傑斯高速公路（Will Rogers Highway），在美國國力急速發展的年代扮演重要角色，可說是見證美國經濟起飛與歷史演進的道路之一。

(本文摘自《品菜單：令人垂涎的經濟與社會變革紀錄》/時報出版)

【作者簡介】

伊芙‧馬洛（Eve Marleau）

生活在倫敦的美食作家與編輯，曾為《衛報》、《星期日泰晤士報》等刊物撰寫文章。

著有《回鍋黑暗》（Bake in Black，二○一五年）與《櫥櫃》（The Kitchen Shelf，二○一六年）等書。

【譯者簡介】

林柏宏

臺灣師範大學英語系、東華大學創作與英語文學研究所畢業。讀字譯人，嗜寫書蟲，譯有《一顆屁的科學》、《月球之書》、《AI之書》。

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