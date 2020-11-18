自然界有許多生物，擁有不同的習性與交配方式，往往都超乎人類的想像。國外有一名女屋主，日前在自家門口，發現了2隻蛞蝓交纏在一起，掛在門前啪啪，但詭異的是，牠們的身體底下，竟吊著一坨透明物體，讓女屋主嚇得驚聲連連，而實際上那是牠們的生殖器，畫面曝光也讓網友大開眼界。

Internet freaked out by footage of slugs having sex on woman's front porchhttps://t.co/lJwhtKExuE — Daily Star (@dailystar) November 12, 2020

根據《每日星報》報導，女網友@maybesproutwings在Reddit討論區貼出一段影片，並寫下「2隻蛞蝓在我家門前做羞羞的事」，只見門廊下懸著2隻蛞蝓，掛在黏液上交纏在一起，但詭異的是，牠們的頭部還延伸出半透明的異物，形成像花蕾的球體。

實際上，這2隻蛞蝓正在交配，靠線狀黏液垂掛於牆上或樹上，雙方呈現螺旋狀交纏，受精時會不斷旋轉，之後會從頭部後面，伸出透明的雄性生殖器，同樣與交配對象的交纏，直到結束後，牠們便會縮回生殖器，之後就會離開對方。

雖然交配過程非常自然，但對於首次見到的人來說，畫面仍非常震撼，不少人驚恐的表示「我7、8歲在自家後院，當時看爸爸照顧花草時，就曾看到蛞蝓交配，那時整個被嚇到，我還以為自己是唯一見過的人」、「牠們可能需要一點隱私啊」、「這一部影片是另類A片啊」。