存摺代表一個人最重要的資產，但是你知道存摺的台語怎麼念嗎？一名網友就在網路上發起討論，想知道存摺台語的正確唸法。對此，有內行人就跳出來解答，並糾正長久以來大家錯誤的認知。

一名網友在PTT八卦板以標題「存摺的台語唸法」發文，表示存摺的台語他最常聽到「寄金簿仔」（拼音：kià-kim-phōo-á），但也有聽過其他人講「口座」（拼音：kháu-tsō）的說法，忍不住好奇直呼「到底口座=存摺是從哪裡出現的？還是存的台語念作口？有沒有八卦？」

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛分享自己習慣的講法「儲金簿」、「我阿嬤都直接講簿子」、「寄金簿（kià-kim-phōo）」、「蠢款普」、「廣東話叫紅簿仔」、「銀行簿仔」、「戶頭簿仔」、「簿仔+1」。

但內行人就指出，口座源自於日語，指的應該是帳戶、戶頭的意思，寄金簿或寄金簿仔才是台語存摺的正確唸法「口座是帳戶，存摺叫做寄金簿」、「口座是帳戶吧，參考半澤直樹」、「口座是帳戶，實體的簿子的話我是講寄金簿仔」、「日語口座=帳戶，台灣直接使用口座台語發音」、「存簿台語叫寄金簿，也是從日治時期沿用的」而根據教育部閩南語常用辭典，除了寄金簿仔，存摺也有手摺簿仔（拼音：tshiú-tsih-phōo-á或 tshiú-tsí-phōo-á）的念法。