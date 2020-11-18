狗是人類最好的夥伴，就像家人一樣的存在，但狗平均壽命為10至13年，比人類壽命還短，因此遇到愛犬過世時，總是讓主人哭斷腸。台灣有一名狗主人，因工作與結婚的關係，因此與愛犬分隔兩地，就連牠過世時，主人也來不及奔回老家，見愛犬最後一面，最終只能透過Line視訊道別。

根據《香港01》報導，狗主人的姊姊與前男友，當時共同養了一隻小獵犬「王豆花」，但由於前男友的家人飲酒後會打狗，讓她非常擔心，害怕狗可能因此被打死，便成功說服怕狗的媽媽，將「王豆花」帶回家養，不過幾年前因工作關係，她便至新加坡，之後又嫁到高雄，因此與愛犬分隔兩地。

但狗主人只要一有空，就會回娘家探視家人與愛犬，但近幾年「王豆花」年紀越來越大，健康也開始出現問題，背部甚至有骨刺的問題，而經獸醫師檢查後，發現牠是近親繁殖，因此無法動手術，讓狗主人非常擔憂，而愛犬的狀況越來越糟，最終於去年12月31日過世。

由於當時狗主人在外縣市，根本來不及趕回娘家，只能透過Line視訊道別，而愛犬在電話結束後才斷氣，好像在等待看主人最後一眼，狗主人因未能見愛犬最後一面，也成為她的遺憾，讓許多人看了都非常痛心，神奇的是，近日他們全家卻依稀感覺，「王豆花」似乎回來探望他們，家裡彷彿有狗的嗚噎聲及抓門聲，讓一家人都非常開心。