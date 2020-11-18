隨著近幾年健康意識抬頭，不少人開始注重自己的飲食狀況，也會培養健身運動的習慣。日前一名網友想透過吃咖哩的方式來減肥，沒想到實測一段時間之後，身體竟然出現超驚人的變化，讓他當場嚇瘋。

日本一名網友「いなり」得知有一種「咖哩減肥法」，號稱咖哩裡面的香料「孜然」具有幫助燃脂的作用，而「薑黃」可以增強肝功能、減壓，除此之外，傳統咖哩常添加的「香菜」則有促進腸胃，幫助消化等功效，對改善便秘有絕佳的幫助。

想到這麼美味的咖哩竟然還能當做「減肥食品」，いなり馬上決定開始認真實測，沒想到經過一段時間之後發現，他非但沒有減肥成功，反而還胖了9公斤。但いなり認為「咖哩減肥法」在理論上是沒有問題的，他會發胖的原因是因為咖哩實在太好吃，讓他總是忍不住吃下過多的飯和烤餅等澱粉類。

雖然減肥失敗，いなり還是在推特上分享近期吃過的美味咖哩美食照，讓人看了都忍不住口水直流。他在最後也提醒其他網友，有些市售的咖哩會添加過多的油和小麥粉，所以選用的時候要多加注意。至於自己暴肥近10公斤的問題，他則笑稱「下週要準備進行身體健康檢查，但現在我根本不敢看結果…」。