隕石意外砸出財富！印尼北蘇門答臘一名棺材製造商，今年8月在家中工作時，突然聽到一聲巨響，才發現自家屋頂被從天而降的隕石砸出一個大洞，且該隕石重達2.3公斤，經過檢驗後發現，這一顆隕石擁有45億年歷史，最終以140萬英鎊（大約新台幣5297萬元）賣出，讓他一夕致富。

綜合外媒報導，33歲胡塔加隆（Josua Hutagalung）是一名製棺師，8月1日在自家門前工作時，突然聽到一聲巨響，當時就連屋子都在晃，嚇得他趕緊進屋查看，才發現地板上出現一顆石頭，原本打算將其撿起，但一碰才發現它非常燙，妻子只能拿鏟子將石頭挖出，由於聲音非常大，也吸引10幾名附近住戶前來圍觀。

胡塔加隆表示「我當時懷疑這顆石頭就是隕石，畢竟沒有人會故意，從上面扔石頭下來」，並在臉書寫下「有一顆黑色石頭從天而降，不管它是什麼，希望是好預兆」，而消息曝光後，馬上獲得美國隕石專家科林斯（Jared Collins）關注，隨即趕往當地與胡塔加隆協商，最終以140萬英鎊（大約新台幣5297萬元）將隕石買下。

科林斯透露，原本要將隕石納入個人收藏，之後考慮許久後，才決定拿出來與美國科學家、其他收藏家合作研究。根據德州月球與行星研究所（Lunar and Planetary Institute）指出，隕石目前被儲放於亞利桑那州大學（ASU）隕石研究中心，而這一顆被歸類為45億年歷史的CM型碳質球粒隕石（CM1/2 carbonaceous Chondrite）。

CM型碳質球粒隕石內含獨特胺基酸與其他原始元素，是構成生命起源要素，非常罕見，不僅如此，隕石落在人類居住區也很少見，多數都落於海洋、森林等。而胡塔加隆因隕石而致富，目前已決定退休，並在當地蓋一間教堂，擁有3個兒子的他，未來還打算再生一個女兒。