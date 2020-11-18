納塔爾岩蟒是第一種已知會育兒的卵生蛇，為了孵蛋還特別曝曬在大太陽底下。(影片來源/YouTube/國家地理雜誌 National Geographic Magazine/如遭刪除請見諒)

「母愛」是人類和動物都有的絕對天性，就算是大自然界兇猛的掠食者，在孩子面前也會流露出慈愛的一面。有國外的科學家就在納塔爾岩蟒的巢穴裝設攝影機，並觀察到有別於牠們嚇人外表的驚人事實。

南非金山大學（University of the Witwatersrand）的科學家，為了觀察納塔爾岩蟒（Python sebae natalensis）的繁殖行為，特別將紅外線攝影機放入牠們的巢穴中，觀察到納塔爾岩蟒媽媽在洞內細心的照顧好剛出生的蛇寶寶的模樣。

事實上，在眾多蛇類當中，納塔爾岩蟒是第一種已知會育兒的卵生蛇，但和其他卵生蛇不同地方是，牠們沒辦法靠提升新陳代謝產生「熱」來孵蛋，因此雌性納塔爾岩蟒的體色在孵蛋時會變黑。而研究作者格雷厄姆‧亞歷山大（Graham Alexander）就認為，這都是為了能提高曬太陽時加溫時的效率。

時間回朔到母蛇剛產下卵的時間，可以從影片中看納塔爾岩蟒媽媽暫時離開下蛋的土豚巢穴，並在陸地上曬太陽直到接近身體能夠忍受的最大極限，再趕緊返回巢穴用身上的餘溫傳遞給蛋直到小蛇孵化，之後母蛇也會繼續用這種方式替牠們保暖，蛇寶寶們則是依偎在母蛇身上，藉由溫度來消化蛋中獲得的營養。

據了解，納塔爾岩蟒為非洲岩蟒的亞種，主要分布於南非，也是全球體型最巨大的蛇類之一，最長可達6公尺。和外表極為相似的溫馴緬甸蟒相反，非洲岩蟒性情較為凶惡，脾氣不佳，若受騷擾，容易發動咬擊，牠們雖有足夠殺死成年人的能力，但致命案件很少，受害者大多為小孩。