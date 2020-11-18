墨西哥受熱帶風暴(GAMMA)及颶風Eta影響，導致當地下起暴雨，使不少地區發生水災，日前當地海軍在進行救援時，發現了一隻受困於洪水中的拉布拉多犬，牠疑似被主人無情拋下，整隻狗害怕的站在水中，水已經淹到腰部，幾乎是靠意志力在苦撐，所幸被海軍救出，如今命運也大改變。

根據《boredpanda》報導，墨西哥超過30萬人受降雨影響，數百人失踪、數十人喪命，塔巴斯科州(Tabasco)更是近50年來，首次發生如此嚴重的水災，墨西哥海軍（SEMAR）日前進行救援時，發現了一隻受到驚嚇的拉不拉多犬，當時緊靠著腳後跟站在水中，而下半身幾乎被淹沒了，前肢緊抓住窗邊不放。

而救援人員發現後，輕輕的撫摸狗的頭部，試圖先安撫牠，隨後幫助牠上船，而拉不拉多犬似乎已精疲力竭，根本無法自己登船，所幸海軍及時發現，要不然牠也恐喪命，隨後替牠安排檢查並聯絡飼主，但卻一直聯絡不上主人，看著拉不拉多犬害怕又絕望，就連堅強的阿兵哥也忍不住想哭，最終海軍也決定收留牠。

目前墨西哥海軍尚未幫牠取名，不過替牠舉辦命名比賽，也讓牠意外獲得關注，其中一名救援人員表示，目前考慮到狗的身體與精神狀況，因此還不會做任何打算，但未來希望讓牠成為一隻救援犬，表示「牠在這場災難中，顯現出巨大的潛力，牠會成為最優的救援犬，因為牠曾經受困過，擁有被救出的經歷」。