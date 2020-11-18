人氣動漫《鬼滅之刃》電影版《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》除了在日本締造百億日圓的票房之外，截至11/15為止，在台票房突破3.6億台幣，成為今年票房冠軍。雖然人氣強強滾，也不代表每個人都喜歡，一名女網友就因為對《鬼滅之刃》沒有興趣，不打算陪男友看電影，沒想到男友竟然氣到出軌！

#靠北星座7266 因為鬼滅電影，所以跟男友吵架 最近男友一直逼我陪他去看鬼滅 但我真的很沒興趣，我就跟他說你找朋友去看吧 因為我連動畫都沒看過，然後男友就一直逼我去看動畫 我就跟他說我真的不太喜歡看動漫，請他找朋友去看 然後男友就生氣了... 由靠北星座發佈於 2020年11月17日 星期二

一名女網友在臉書社團「靠北星座」發文，表示牡羊座的男友最近一直逼她陪看《鬼滅》電影，但由於實在沒興趣，就叫男友找朋友去看，2人也因此發生多次爭吵，但女方認為之前男友不想看的電影，她也沒逼對方去「到底為甚麼要逼我喜歡鬼滅？牡羊男真的很自私！」

冷戰好幾天之後，因為男友找到人去看2人也和好了，沒想到當她隨口問男友跟誰去看才傻眼發現「他找了一個女網友去看...看完還請人家吃飯！還付人家5000陪看電影費用！OK你去死吧！！我是叫你找你朋友去！你竟然上網約女網友陪你？」

最後翻LINE紀錄還驚覺男友和對方看完電影就去開房間了，雖然馬上就想分手，但想到男友還欠她1萬塊還沒還，怕錢就此拿不回來，氣得直呼「有錢可以找人打X，沒錢還我！我金牛座，我只在乎廢物會不會把錢還我」。

文章曝光後掀起熱議，不少網友紛紛留言「女朋友可以不要，鬼滅不能亡」、「水之呼吸？炎之呼吸？你還是不要呼吸好了」、「女朋友讓找別人一起看就=開房，想法很可怕了」、「炎之呼吸，斬斷他」、「奇文共賞」、「看完快笑死了，這是哪門子的劇情」、「金牛女真的跟牡羊男不會太長久！我跟我先生就很多觀念想法不合，妳這狀況我也發生無數次，他都只顧自己爽！」。