普通人一出生後，就能靠外生殖器確認性別，但也有人例外。美國麻薩諸塞(Massachusetts)一名18歲少年，出生時就擁有男性生殖器，因此一直被當成男生養，直到她長大後，檢查才發現她竟有子宮、卵巢等，如今她懷孕4個月，讓醫生和其父母都非常驚訝。

根據《每日郵報》報導，居住在波士頓的密奇（Mikey Chanel），出生時擁有男性生殖器官，因此被判定為男性，從小被當男生養的密奇，其實從兒時就覺得自己不一樣，「5歲時我會拿姑姑的錢包玩，甚至還會塗媽媽的口紅」，而且個性較為陰柔，也從未經歷過男生青春期發育。

不僅如此，密奇的臀部也較豐滿，比較像是女性，也因她的陰柔氣質，導致求學時被欺負，13歲時才意識到自己是同性戀，也開始考慮做變性手術，直到去年，她上廁所及發生性行為時，都感到不對勁，因此便至醫院檢查，醫師竟說她擁有女性性器官，「我不僅擁有子宮頸，甚至還有卵巢、子宮和輸卵管，如果我願意的話，還可以懷孕」。

密奇當下非常震驚，起初以為是醫師在開玩笑，拍攝整人節目，更笑著說「相機在哪裡？」，直到看見超音波上的畫面，她才相信自己不是在作夢，而她被診斷出罹患「繆勒氏導管殘跡症候群（Persistent Mullerianduct syndrome，簡稱PMDS）」，屬於一種罕見疾病，患者外部生殖器為男性，而內部則為女性生殖器官。

儘管PMDS患者通常沒有陰道口，但仍可透過尿液或精液中血液檢測，不過由於狀況極罕見，因此多數是至青春期後，才會被診斷出來，在2015年有一名PMDS患者，當時發現尿液中有血液，因此嚇得就醫，當時被警告恐是膀胱癌的徵兆，但經過進一步檢查後，才發現這是女性生殖器官流出的月經。

密奇提到，PDMS患者較易罹患癌症和腫瘤，因此醫師也建議，將子宮切除術降低風險，由於訊息過於震驚，因此她考慮了好幾周，也才意識到自己想要孩子，儘管懷孕成功率僅20%，但她仍想嘗試看看，進行腹腔鏡手術，將3個受精胚胎植入輸卵管，目前已懷孕4個月，而她也分享自己的故事，希望讓更多人了解PMDS，別再帶有歧視眼光，打破社會上對性別不符合有關的污名。