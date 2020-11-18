殯葬業者的工作內容相當嚴肅且令人尊敬，不過最近英國一名人妻卻看見一名靈車司機竟把車停在路邊，在棺材旁大口爽吃速食店漢堡，整個時間長達半小時左右，讓人妻感到非常不可思議和傻眼，於是打電話到殯葬公司投訴，不過公司也揭露背後的心酸真相，但人妻卻絲毫不領情。

However, the funeral directors claim they stopped there for a serious health reason. — LADbible (@ladbible) November 11, 2020

綜合外媒報導，57歲的黛博拉（Deborah Carlisle）在本月初時看見一名載有女性遺體的靈車司機，竟在前往殯儀館的途中，把車停在停車場中到速食店買漢堡來吃，整個過程包含享用漢堡的時間約半個小時，這樣的舉動讓黛博拉非常傻眼與憤怒，於是把照片PO上網公審，還打電話到殯葬公司投訴。

黛博拉氣憤地表示，這樣的行為對於死者及她的家屬非常不敬，司機甚至還把裝有食物的紙袋放在擋風玻璃前，全停車場的人看到後都和她一樣很傻眼，並認為殯葬公司應該免費為這家人服務，「我一整天都為此感到震驚，甚至還哭了」。

不過殯葬公司也澄清，透露那名靈車司機患有糖尿病，會有血糖過低的狀況發生，再加上他們都必須從早上5點就開始準備前置作業，趕到死者家中接遺體，根本沒有時間可以吃飯，他告知了家屬相關情況後得到理解，對方甚至還提出主意：「路上有速食店可以買來吃」。

但黛博拉對於這樣的說法並不買帳，「所有糖尿病患者都知道自己吃什麼可以避免昏迷」，還舉例自己有朋友就可以完美解決糖尿病的私人問題，直言殯葬公司根本就是在「自我打臉」。