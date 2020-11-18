台中捷運日前開放試營運，不只讓遊客行程更加便利，不少當地人也對城市發展的進步十分感動。對此，一名到台中遊玩的民眾就感覺所有的一切似乎都比在台北的感受更好更方便，忍不住驚呼「有沒有台中超越台北的八卦？」文章也在網路上掀起論戰。

一名網友在PTT八卦板以標題「怎麼感覺台中超越台北了？」發文，表示他最近放假到台中玩，發現「扣除台北愛嘴台中的捷運外，天氣、馬路、周邊店家、建築、等等的都明顯比台北好」更以麥當勞為例，指出台中人素質都不錯，會自己處理餐點，反觀台北有很多人吃完就丟著不管。

除此之外，台中一下高鐵就能馬上進到大廳，硬體設施很不錯，不像南北部的動線設計複雜，仔細想想之後心裡不禁萌生出台中超越台北的念頭，直呼「有沒有台中超越台北的八卦？以後台中人開頭是不是要說，你們南北部不意外...」。

文章曝光後引起不少人共鳴，紛紛留言「認真說台中的大樓確實比台北多，台北都是沒電梯的公寓」、「台北那市容...真的被屌打」「台中路大地大」、「台中真的不錯，妹子又正」、「台中以後肯定比台北好啦，台北都更起來可能還要好幾代」、「氣候穩定真的好台北很多」「講治安的八成撥接時代老人吧，近年重大刑案應該雙北榮登」。

但也有網友認為「人行道還是輸台北啦，我台中人」、「在台中沒車或機車真的活不下去，台北的大眾交通系統好太多」、「台中我不敢亂按前車喇叭，容易出事」、「台北的活動豐富度還是屌打台中」、「台北沒人行道的路段至少騎樓都會保持淨空，台中直接當停車場跟置物場吧」、「真的想太多了 在這住了幾十年都沒發現有機會超越台北」。