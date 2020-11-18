土豚分布於撒哈拉沙漠以南的非洲，靠螞蟻、白蟻等昆蟲為食，雖然外型和食蟻獸非常相似，但卻是不同物種，主要在夜間活動，牠們的腳爪強而有力，非常擅長挖洞。最近，有目擊者就親眼見證了土豚在被獵狗攻擊、追逐時，快速挖洞、消失在地面上的驚人瞬間。

土豚被獵狗盯上後竟直接挖洞鑽地躲避攻擊(影片來源/YouTube/Kruger Sightings)

YouTube頻道「Kruger Sightings」日前分享了一段影片，是由埃帝安（Etienne）拍攝於馬布拉的私人野生動物保護區（Greater Mabula Private Game Reserve），當時埃帝安和同伴原本要去欣賞一棵擁有百年歷史的野生無花果樹，不過他們正要抵達該處平原時，收音機中卻傳來了通報，有人發現土豚的蹤跡，由於土豚是個夜行性動物，很難可以在白天看見牠們的身影，因此埃帝安和同伴便立刻前往觀察。

從影片中可以看到，土豚原先在草地上獨自行動，不久後遠處卻出現了一隻棕色鬣狗，牠一開始只是緩步地朝著土豚的方向走去，等到稍微接近一點後便跑了起來，土豚也很快察覺到危機出現，急忙拔腿狂奔。

就在大家都以為土豚要被追上，難逃成為獵狗腹中之物的命運的時候，土豚竟突然翻滾，把地上的土都揮到了空中，激起一陣白霧，等到白霧散去後，牠就這樣神秘消失，鬣狗對於眼前的景象非常傻眼，留戀地撥了幾下土地，就見牛羚群朝牠跑來，只好轉身趕緊離開現場。

埃帝安對於目擊這驚險的一幕感到相當興奮，直言自己從未看過鬣狗和土豚互動的模樣，「現在可以肯定地說，土豚也是鬣狗的潛在獵物之一了！」。