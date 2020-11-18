大部分貓咪的性格都比較冷酷古怪，做出許多讓人們哭笑不得的事情。日本一名網友的媽媽特地用紙箱做了一個貓屋，而貓咪也相當賞臉，在裡面坐得非常舒適，網友見狀非常開心，立刻拿出手機拍照紀念，沒想到在檢查的時候卻驚見後方牆角躲著另一隻貓咪，用哀怨的眼神看著這一切。

這名日本網友「@HICKY5656」在推特上發文，提到自己的媽媽前陣子把紙箱用膠帶都貼起來，在其中一面割出一個方形的洞口，製作了一個簡易的貓屋，並把它放在家門外的角落，沒想到真的吸引了貓咪前來休息，霸氣地獨自佔滿了整個紙箱的空間。

推主看見這一幕後覺得非常可愛，於是拿出手機拍照紀念，然而當他之後再查看照片時，卻發現了驚人的細節，不遠處了牆角處，竟有另外一隻貓咪露出半張臉偷看，眼神還非常哀怨，讓推主嚇了一大跳。

照片曝光後，網友們都覺得這個場景相當搞笑，紛紛留言：「請告訴媽媽，這是一個非常危急的狀況，請再多準備一個紙箱吧」、「貓：看我的眼神你應該明白該怎麼做了吧！」、「真的是滿滿的怨念耶…」、「後面的貓這樣也太可愛了」、「有種《家政婦的見證（日劇；家政婦は見た）》的既視感」。

不過推主也解釋，坐在紙箱內的其實是才剛來6個月的貓咪，而後面那隻則是他們家的老朋友了，在拍完照片幾天之後，牠又再度來到推主家，站在窗口用同樣哀怨的眼神直盯著他，讓推主實在哭笑不得。