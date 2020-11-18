大貓熊寶寶「圓寶」自從會走路之後，就交到了不少的新朋友，像是「那個洞」和「藍桶君」，其中一個朋友甚至是姊姊「圓仔」的老相識「水盆君」，圓寶非常喜歡和它一起玩耍，把屁股塞在裡面，不過卻慘被保育員教育了一頓，害得圓寶委屈地立刻面壁思過，模樣超級可愛。

圓寶和水盆君玩耍好快樂(影片來源/YouTube/臺北市立動物園)

近日，臺北市立動物園透過「圓寶成長日記」公開了圓寶的一天都是怎麼度過的，只見牠先是坐在橋角處假扮成「角落生物」，脫離牆角的第一件事就是躺倒在地上思考要不要睡覺，待了一會兒後突然感覺有人在呼喚自己，於是立刻起身出動，邁出搖搖晃晃的步伐，當鏡頭拉開後才發現圓寶竟是受到「水盆君」的招喚啦！

圓寶最喜歡和水盆君一起玩了！(圖/臺北市立動物園提供)

不過和好朋友玩耍的過程並不如想像中順利，上面居然被擺放了一根長長的竹筍，阻礙了圓寶和水盆君交流，牠氣得雙手抱緊竹筍，不斷用嘴巴啃咬，上演了一場激烈的大戰。

想偷偷把屁股塞進去卻被「彪拔」抓包了(圖/臺北市立動物園提供)

好險到了隔天，礙事的竹筍就消失無蹤，圓寶順利地和水盆君玩了起來，期間牠不斷攀爬到水盆君的上方，還不小心做了一個「前滾翻」，之後更是想要把自己的屁股硬塞到水盆君裡面，這個調皮搗蛋的過程被保育員「彪拔」看到，立刻出聲教育了圓寶一頓，嚇得牠趕緊爬到地上，轉過身把頭塞進牆角裡面壁思過，背影都充斥著「委屈」。

圓寶可愛的模樣讓大家看到都融化了～(圖/臺北市立動物園提供)

可愛的畫面讓網友們看到後都瞬間被融化，紛紛笑說：「被罵了，面壁思過一秒…好！結束！繼續玩」、「角落生物，一出場就在角落」、「上次玩泥巴變成芝麻湯圓，今天是玩水，直接變湯圓嗎？被彪爸唸了～真的好可愛」、「喝水的耶！當成水桶泡澡」、「水盆君是姊妹倆的好盆友，再讓圓麻(媽)享屁屁水」。