台北市立動物園國王企鵝「黑麻糬」於2001年出生，是第一隻在台灣孵化的國王企鵝，在當時造成轟動，不少大朋友小朋友搶著去看牠，成為討論度最高的動物明星，不過近期卻發現牠未再出現，根據園方表示，「黑麻糬」已於2018年10月9日病逝，6次拚生子未果，沒有留下後代。

國王企鵝「黑麻糬」雖然受到人類喜歡，但成年後的牠在企鵝群中，卻未受到母企鵝熱烈歡迎，有時繁殖期甚至未能找到互看對眼的另一半，「黑麻糬」在2007年至2013年間，分別與3隻母企鵝生出6顆蛋，前4顆蛋與2號母企鵝「日妞」產下。

國王企鵝「黑麻糬」儘管屢次孵蛋失敗，但在繁殖季時，偶爾仍會鼓著脖子有發情的表現(圖/台北市立動物園 提供)

但由於「日妞」性格較容易緊張，導致牠們孵蛋時經常換手，雙方都想把蛋丟給對方孵，也因換手孵蛋頻率高，導致牠們的第一顆蛋，在第10天換手時滾到地上，而熱愛孵蛋的4號企鵝發現後，馬上把蛋搶去孵，積極的牠讓「黑麻糬」無法搶回自己的蛋。

經保育員評估後，認為4號的孵蛋技術較讓人安心，因此便繼續讓牠孵，可惜最後確認那只是一顆「空包蛋」。不僅如此，「黑麻糬」雖積極想繁殖，但孵蛋技巧卻較差，經常將蛋半露在外面，未能完全包覆在腹部皺折下，導致第2顆蛋孵到第49天時，就被發現出現裂痕而終止孵蛋。

「黑麻糬」2009年產下第3顆蛋，但在換蛋時又不慎讓蛋滾到地上，牠一著急就踢到蛋，因此孵到第12天蛋就破裂了，同年與2號企鵝再生下另一顆，但保育員馬上就發現上面有裂痕，只好終止牠們孵蛋。2010年「黑麻糬」改與7號「美乖」配對，雖平安孵到第56天孵化期，但仍舊是空包蛋，2013年改與另一隻母企鵝配對，但是蛋在第36天時還是破裂。

儘管努力這麼多年，「黑麻糬」仍舊不氣餒，偶爾還是會有發情的表現，但近日卻未再見到牠的身影，根據《自由時報》報導，「黑麻糬」從2017年開始，腳底出現傷口且反覆發炎，儘管持續治療仍未治癒，最終於2018年10月9日因肝腎衰竭死亡，17歲高齡過世的牠，未留下後代。此消息曝光後，也讓不少網友難過，表示「派翠克、黑麻糬，童年的回憶」。