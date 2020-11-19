有些飼主看到狗可愛，完全不想後果就飼養，直到實際養狗後，才發現自己難以負荷而選擇棄養，讓毛小孩們變成浪浪，因此有不少愛狗人士(愛媽、愛爸)，會幫忙餵養浪浪，就是不忍看牠們因飢餓喪命。日前一名愛狗人士摸黑上山餵狗，而浪浪發現後，居然叼著樹枝想來換食物，讓不少人看得非常心疼。

臉書粉專《為台灣動物發聲》主要救援山區的流浪狗，日前愛狗人士趁半夜摸黑上山餵狗，而浪浪們發現後，馬上聚集過來，其中一隻棕色米克斯看到她出現，馬上叼著2根樹枝，熱情的搖著尾巴，懂得報恩而不吃霸王餐的牠，似乎想用「以物易物」的方式換食物吃，讓愛狗人士非常感動，直呼「實在是太可愛了」。

原PO看到被棄養的浪浪，仍對人類抱有信任，不禁難過的表示「想想這些可憐的孩子，每天等呀等，就是等待半夜的這一餐」，指半夜大家都進被窩睡覺，但愛狗人士仍跑至山區，在山區一口一口地餵每隻毛小孩，為了負擔浪浪的飼料費，甚至還要一邊兼職工作，「從白天餵到晚上，回到家都已經凌晨夜幕低垂，隔天早上7:00接著繼續上班，一年365天周而復始不停歇」。

對於愛狗人士的努力，原PO也感到非常欽佩，「愛媽是最辛苦最偉大的人，我永遠敬佩任何一位愛媽，總是無私貢獻做那我無法做到的事，請大家不吝嗇向愛媽說一聲『您們辛苦了』」，也呼籲大眾不要棄養，流浪動物的社會問題需民眾一起解決，而並非愛狗人士的個人的責任。不少網友感動的說「真的感謝有你們，讓這些可愛的小朋友有頓溫飽」、「真古意(台語：忠厚)的咖啡狗，好憨厚的孩子，又感動又心疼」。