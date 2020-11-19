最快食物小偷！澳洲有一名男子，日前與朋友至郊外露營，期間烤了一大盤香腸，由於烤的色澤非常好，因此他便拿起來拍影片炫耀，想要誇自己的烤肉技巧，豈料香腸一被舉起來後，馬上在他手上消失，留下他一臉錯愕的站在原地，直到影片回放後，驚覺被「食物小偷」咻的一下搶走。

平克（Jarrod Pink）與朋友克拉茲克（Bodie Czeladka）日前至伯斯（Perth）附近郊區露營，期間架了烤肉架，並在營區內烤香腸吃，負責燒烤的平克，見香腸烤得非常好，因而沾沾自喜，而克拉茲克則在一旁幫忙拍攝影片，隨後平克右手拿起一瓶瓶酒，左手則拿起一條烤香腸欲介紹。

平克一邊說著「沒有什麼比喝啤酒和…更好的了」，一邊欲將烤香腸放入嘴中，豈料期間衝出一個黑影，竟直接把烤香腸搶走，留下一臉茫然的平克，連話都還沒說完，待在原地不知發生什麼事，當他看向樹林的方向，試圖尋找兇手時，對方早已不知去向，推測烤香腸應該是被大鳥劫走，直到看影片回放後，發現小偷是一隻俯衝的笑翠鳥(kookaburra)。

平克無奈的表示，幸好還有11根香腸可以吃，而負責拍片的克拉茲克，則被逗得哈哈大笑。不少網友也分享類似經歷，「我當時在Bush靠海的地區，同樣在吃香腸時，轟的一聲也被笑翠鳥劫走」、「我之前烤肉時，一隻笑翠鳥也飛來搶肉吃，但另一隻就沒這麼幸運，直接掉在平底鍋上」。