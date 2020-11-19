狗就像小孩子一樣，長大過程總是改變的非常迅速。美國明尼蘇達州（Minnesota）一名狗主人，家中已飼養了3隻狗，2019年2月又再領養一隻大丹犬，當時牠的體型與家中狗老大相比，顯得非常嬌小，因此也未被放在眼裡，豈料過了10個月後，牠竟暴風式長大，比狗大哥、大姊高出好幾截，形成非常有趣的畫面。

主人梅斯特倫（Caleb-Ashlyn Mellstrom）養了一隻5歲半的拉不拉多混大白熊犬查理（Charlie）、5歲的黃金獵犬混拉不拉多犬夏恩（Cheyenne）、3歲博美犬達莉亞（Dahlia）還有一隻2歲半的大丹犬麥斯姆（Maximus），日前她在臉書社團《Dogspotting Society》上，看到發起的「現在與過去挑戰(#thenandnowchallenge)」，因此便貼出愛犬長大前後對比照。

大丹狗弟弟從細漢變老大，姊姊夏恩在一旁，顯得非常嬌小(圖翻攝自/臉書/Dogspotting Society)

梅斯特倫透露，原本她只養了3隻狗，直到2019年2月，才又領養了大丹犬麥斯姆，儘管牠是大型犬，但由於當時年紀較小的關係，因此體型還非常嬌小，比姊姊夏恩矮了一截，而姊姊夏恩拍照時，眼睛盯著遠方不理麥斯姆，好像沒把弟弟放在眼裡，而在狗的合照中，麥斯姆的體型與姊姊博美犬差不多。

豈料過了10個月後，麥斯姆暴風式長大，狗姊夏恩身高只到弟弟麥斯姆的腿部，由於相差非常大，照片意外獲得3.6萬人按讚，雖然麥斯姆從小腳掌就不小，再加上牠是大型犬，梅斯特倫清楚知道，牠長大後肯定會變大隻，但實際看到成長過程後，仍會讓人覺得不可思議，而2019年10月拍攝的狗合照中，麥斯姆已經「篡位」擠下哥哥查理，成為「家中最大隻的毛小孩」。