海獺(sea otter)覓食食物依地點而不同，在岩岸地區以龍蝦、海膽與鮑魚等，而在較少食物的沙質海岸，則以蛤蜊等穴居無脊椎動物，但你有看過海獺吃鯊魚嗎？攝影師日前在加利福尼亞海岸附近，發現一隻角鯊浮在海面上，仔細一看才驚覺，牠竟被一隻海獺環抱啃咬。

While fish are not unusual prey for more northern sea otters (Alaska & Russia), they are quite uncommon in California.

Field notes: not surprisingly, while some nibbling may have occurred, the prey was not consumed. Photo by Alice Cahill #seaottersavvy pic.twitter.com/xYlls8X0v6 — Be Sea Otter Savvy (@SeaOtterSavvy) November 14, 2020

根據《衛報》報導，攝影師亨德森（Don Henderson）及卡希爾（Alice Cahill）上週至莫羅灣 (Morro Bay)進行拍攝，拍到一幕不尋常的畫面，當時一隻海獺緊緊環抱著佛氏虎鯊(Horn shark，俗名角鯊)，雙方交纏在一起漂浮於海上，而海獺正試圖啃食鯊魚。

海獺保育組織「Be Sea Otter Savvy」將照片分享至推特，加州魚類及野生動物專家哈里斯（Michael Harris）對此表示，「據我所知，這是首次看到海獺捕捉角鯊，先前曾有報導指出，海獺會捕捉鰩魚及魟魚，但鯊魚未曾出現過，海獺雖然以魚類為食，但這現象在加州非常罕見」。

而角鯊生活於海床上，主食為魚類和底棲的無脊椎動物，尤其是海膽、螃蟹等，與海獺捕食的獵物類似，不過其咬合非常有力，而雙方在搏鬥中，角鯊是否有咬傷海獺，從照片中不得而知，不過最後雙方都未掠捕成功，推測海獺在海床上尋找獵物時，意外摸到了鯊魚，因此便將牠視為獵物抓住。

哈里斯也表示，由於時間太短，目前尚不確定，海獺是否將鯊魚視為獵物，「不幸的是，我們不知道結果如何？是水獺想吃鯊魚，還是鯊魚試圖吃海獺？假若不是為了覓食，是什麼原因導致水獺出現這種行為？」，而他目前能確定的是，這一隻海獺是成年雌性。據了解，中加州南部的水獺主要捕食無脊椎動物，從華盛頓到阿拉斯加的海獺較常捕魚類，其中也可能包括鯊魚。