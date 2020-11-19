台灣人對於鬼神之事相當忌諱，尤其是一旦身處在殯儀館，任何風吹草動都容易讓人穿鑿附會或過度聯想，日前就有一名在殯儀館工作的女網友抱怨，館內有不少電梯，但部分民眾卻偏愛擠貨梯，對於貨梯明明沒超載，但警鈴大響的警示聲，又十分敏感多疑，紛紛猜測是否是往生者一起共乘？過度的反應總讓她相當無言，「每次都想提醒，可是看你們說的很起勁，我都打消念頭，不好意思去打擾你們！」

原PO今（19日）在臉書社團《爆怨2公社》PO文指出，殯儀館的貨梯專門用於搭載新棺木或是運送大型會場佈置品使用，明明都會特別標註是貨梯，但不少禮儀公司人員或是往生者家屬都喜歡一次10～20人往貨梯裡頭塞，而直接選擇略過不遠處的電梯。

原PO無奈表示，雖然貨梯能夠承載2000公斤，但是因為設計關係，通常塞不到10個人就會發出警示聲，門也關不起來，直到警示聲停下才能使用。不過民眾往往忽略人數限制等問題，而是開始穿鑿附會，頻頻猜測是不是往生的家屬一起跟著搭乘，搞得現場人心惶惶。

面對此一亂象，讓她不禁直呼，「不要再亂猜了！它是有感應的，通常載貨跟送貨的最多才5～6人，你們一次10幾、20人，我就問你，它不叫嗎？每次都想提醒，可是看你們說的很起勁，我都打消念頭，不好意思去打擾你們」。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「跟在醫院上班一樣，明明寫病床梯，會客一堆人搶搭」、「貨梯客梯傻傻分不清楚」、「公司大樓也是啊，一堆人在等貨梯，然後把入口都堵滿，耽誤工作人員」、「這很常見，不管是醫院、百貨公司、公司行號，很多人都不把自己當人，客梯不坐坐貨梯」。

也有人打趣笑說「直接寫：棺木專用梯」、「貼紙改貼『大體專用』，你看看還有多少人敢」、「愛坐就讓他們坐吧～有些家屬還是需要震撼教育一下」、「還好妳沒看著空處說『好啦～別調皮，出去幾個』」。